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لإظهار جهود المملكة في التمسك بسنته ﷺ .. تدشين «عليكم بسنّتي» في المجاردة
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لإظهار جهود المملكة في التمسك بسنته ﷺ .. تدشين «عليكم بسنّتي» في المجاردة

لإظهار جهود المملكة في التمسك بسنته ﷺ .. تدشين «عليكم بسنّتي» في المجاردة

لإظهار جهود المملكة في التمسك بسنته ﷺ .. تدشين «عليكم بسنّتي» في المجاردة
١١:١٥:١٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي حملة “عليكم بسنّتي”، لتعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة في التمسك بها منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة في عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، ورئيس هيئة المجاردة الشيخ حسن مرعي الشهري، ومديري الإدارات الحكومية، في قاعة أرض العسل بالمجاردة.

احتجاز شخصين توفي أحدهما في سيول وادي جرية بالمجاردة

واستمع “المرزوقي” إلى شرح مفصل عن الحملة وما تقدمه من برامج قيّمة، تهدف إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها، كما تجول الجميع في المعرض المقام بهذه المناسبة، حسب الوطن.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في عسير الشيخ جابر عبدالله الشهري إن الحملة أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ودشنها في وقت سابق بديوان الرئاسة ووجه بتفعيلها في الفروع والمحافظات.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المجاردة المملكة سنة الحبيب

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