تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة: أمطار وبرد وسيول.. تشتد في هذا الموعد

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة, مصحوبة بتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة, وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية, وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية, التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحره وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية, تبدأ – بمشيئة الله تعالى – من مساء غد الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.

كما توقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزءين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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