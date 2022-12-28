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خبير أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن أنظمة باتريوت.. لن تمنع الهزيمة
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خبير أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن أنظمة باتريوت.. لن تمنع الهزيمة

خبير أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن أنظمة باتريوت.. لن تمنع الهزيمة

خبير أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن أنظمة باتريوت.. لن تمنع الهزيمة
١١:٠٥:٢٦ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل استمرار المعارك والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، بأنه سيتعين على كييف “تقبل الحقيقة المخيفة” بأن نظام “باتريوت” لن يؤدي إلى تصعيد و”لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة”.

وقال الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور “أعتقد أن توريد أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لن يؤدي إلى تصعيد خطير في أوكرانيا”.

وأضاف هذا المجمع هش للغاية واستخدامه مكلف، وفي الوقت ذاته لا قيمة عملية له ضد صواريخ كروز والطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وتابع أن “أقصى ما يمكنهم فعله هو توفير الأمن المستهدف لأماكن معينة ذات أهمية عالية، مثل المقر الرئيسي أو مراكز التحكم، لن تكون المنظومات قادرة على حماية كييف أو لفوف”.

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وأضاف ماكغريغور، أن روسيا لديها خبرة في مواجهة مثل هذه الأنظمة، لذلك لن يكون من الصعب على موسكو تفادي صواريخ “باتريوت”، مضيفا أن “صواريخ أوكرانيا ستنفد أسرع مما يمكن أن تسبب أي ضرر للعدو”، وفقا لـ”روسيا  اليوم”.

وختم الخبير الأمريكي بقوله “إن إخفاء الغرب الوضع الكارثي في كييف​​ أصبح صعبا بشكل متزايد، والتي بغض النظر عن المساعدة العسكرية من “الناتو”، ستهزم في المستقبل القريب”.

صواريخ - صاروخ - مساعدات عسكرية -- أوكرانيا بمنظومات باتريوت

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الكلمات الدلالية:
أنظمة باتريوت الأمريكية أوكرانيا الولايات المتحدة باتريوت روسيا كييف موسكو

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