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التقديم ينتهي قريبًا.. «المراعي» تطلب موظفين بمميزات تنافسية
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التقديم ينتهي قريبًا.. «المراعي» تطلب موظفين بمميزات تنافسية

التقديم ينتهي قريبًا.. «المراعي» تطلب موظفين بمميزات تنافسية

التقديم ينتهي قريبًا.. «المراعي» تطلب موظفين بمميزات تنافسية
١١:٠٦:١٧ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمزايا تنافسية، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الوقاية من الحرائق (التصنيع).

مدير مزرعة دواجن (زراعة).

مدير التحسين المستمر (التصنيع).

مسؤول الخزينة (الشركات).

مدير تسويق (شركات).

مدير المبيعات الإقليمية 2 (المبيعات).

فني محاسبة (دواجن).

مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات (الشركات).

مدير مكتب الخدمات (الشركات).

مسؤول محاسبة أول (دواجن).

مدير الإقامة.

فني محاسبة (مبيعات).

والمزيد …

عن الشركة:

تُعد شركة المراعي الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1977م، أصبحت علامة “المراعي” التجارية اسمًا مرادفًا للجودة بين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة. فنحن نعيش ونعمل كل يوم بشعار: “جودة تستحق الثقة”.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية المراعي فرص عمل وظائف شاغرة

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