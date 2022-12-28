فرنسا تعلن اعتقال ملياردير أوكراني مطلوب لدى «كييف»

تواصل- وكالات:

أعلنت أوكرانيا، القبض على الملياردير قسطنطين زيفاجو، مالك شركة إنتاج خام الحديد في أوكرانيا فيري إكسبو، من قبل السلطات الفرنسية.

وأوضح محققون في العاصمة الأوكرانية كييف، أن اعتقال “زيفاجو”، جاء للاشتباه في تورطه في أعمال غسل أموال وابتزاز مرتبطة بأنشطته المصرفية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب التحقيقات العامة الأوكراني اليوم الأربعاء إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على زيفاجو أمس الثلاثاء في أحد الفنادق بمنتجع التزلج الفاخر كورشوفيل.

وأضاف المكتب أنه يجري حاليا تجهيز حزمة من الوثائق والمستندات اللازمة لتقديمها لفرنسا بهدف تسليمه لأوكرانيا، التي أدرجته على قوائم المطلوبين للعدالة عام 2019.

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وفي 2015 أعلن البنك المركزي الأوكراني إفلاس بنك فاينانس أند كريديت المملوك لزيفاجو، في حين أكدت التحقيقات قيام البنك بتهريب نحو 113 مليون دولار إلى شركات أجنبية مملوكة له.

وقال مكتب التحقيقات إن زيفاجو متهم بالإضرار بالدولة وبمصالح مودعي البنك.

وجرى توجيه الاتهامات رسميا إلى اثنين من مسؤولي بنك فاينانس أند كريديت في أوكرانيا بالفعل.