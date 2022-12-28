الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تذبذب أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجعها
لإظهار جهود المملكة في التمسك بسنته ﷺ .. تدشين «عليكم بسنّتي» في المجاردة
تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة: أمطار وبرد وسيول.. تشتد في هذا الموعد
التقديم ينتهي قريبًا.. «المراعي» تطلب موظفين بمميزات تنافسية
خبير أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن أنظمة باتريوت.. لن تمنع الهزيمة
«الاستيطان والتهويد ».. الأرقام تفضح دولة الاحتلال

الرئيسية

 /

دولي

 /

فرنسا تعلن اعتقال ملياردير أوكراني مطلوب لدى «كييف»

فرنسا تعلن اعتقال ملياردير أوكراني مطلوب لدى «كييف»

فرنسا تعلن اعتقال ملياردير أوكراني مطلوب لدى «كييف»
١١:٠٢:٠٥ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

أعلنت أوكرانيا، القبض على الملياردير قسطنطين زيفاجو، مالك شركة إنتاج خام الحديد في أوكرانيا فيري إكسبو، من قبل السلطات الفرنسية.

وأوضح محققون في العاصمة الأوكرانية كييف، أن اعتقال “زيفاجو”، جاء للاشتباه في تورطه في أعمال غسل أموال وابتزاز مرتبطة بأنشطته المصرفية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمكتب التحقيقات العامة الأوكراني اليوم الأربعاء إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على زيفاجو أمس الثلاثاء في أحد الفنادق بمنتجع التزلج الفاخر كورشوفيل.

وأضاف المكتب أنه يجري حاليا تجهيز حزمة من الوثائق والمستندات اللازمة لتقديمها لفرنسا بهدف تسليمه لأوكرانيا، التي أدرجته على قوائم المطلوبين للعدالة عام 2019.

اقرأ أيضا:

استمرار القتال في أوكرانيا.. وروسيا تسيطر على 2% من خاركيف

وفي 2015 أعلن البنك المركزي الأوكراني إفلاس بنك فاينانس أند كريديت المملوك لزيفاجو، في حين أكدت التحقيقات قيام البنك بتهريب نحو 113 مليون دولار إلى شركات أجنبية مملوكة له.

وقال مكتب التحقيقات إن زيفاجو متهم بالإضرار بالدولة وبمصالح مودعي البنك.

وجرى توجيه الاتهامات رسميا إلى اثنين من مسؤولي بنك فاينانس أند كريديت في أوكرانيا بالفعل.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا فرنسا كييف ملياردير أوكراني

مواد ذات صلة

المزيد
انطلاق البث التجريبي لأول قناة فضائية إسلامية روسية

انطلاق البث التجريبي لأول قناة فضائية إسلامية روسية

٠٨:٤٧ م، الثلاثاء، ١٥ فبراير ٢٠١١
باكستان.. مقتل شخصين وإصابة 15 جراء انفجار داخل مسجد

باكستان.. مقتل شخصين وإصابة 15 جراء انفجار داخل مسجد

٠٤:٥٤ م، الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠١٩
«الجارديان»: حادثة «مسجد لندن» تسلط الضوء على مؤسسة إسلامية عريقة

«الجارديان»: حادثة «مسجد لندن» تسلط الضوء على مؤسسة إسلامية عريقة

٠٣:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠١٧
غزة: وزير العدل يضرب عن الطعام تضامنًا مع الأسرى بسجون إسرائيل

غزة: وزير العدل يضرب عن الطعام تضامنًا مع الأسرى بسجون إسرائيل

٠١:٢٤ ص، الأحد، ١٣ مايو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *