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تذبذب أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجعها

تذبذب أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجعها

تذبذب أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجعها
١١:١٥:٤٩ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تذبذبت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم بعد تراجعها خلال الأيام الماضية لأقل مستوياتها منذ 10 أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المتعاملون احتمالات تراجع الطلب نتيجة الطقس المعتدل في مواجهة مخاطر المنافسة الآسيوية على إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

الأسعار تتجه نحو الاستقرار

ويراقب المتعاملون السوق بحثاً عن أي إشارات إلى تحول شحنات الغاز الطبيعي المسال عن السوق الأوروبية، في ظل استمرار الفارق اليسير في الأسعار بين أوروبا وآسيا.

وتتجه الأسعار نحو الاستقرار مع مخاطر زيادة المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال من جانب المشترين في آسيا؛ مما يحول دون مزيد من الانخفاض في السعر.

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سعر العقود النيذرلاندية

وارتفع سعر العقود النيذرلاندية القياسية تسليم الشهر المقبل خلال تعاملات اليوم بنسبة 9ر2% إلى 40ر82 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد تراجعه بنسبة 8ر4%  في وقت سابق من التعاملات، ليصل لأقل مستوياته منذ 22 فبراير الماضي.

وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 5ر4%، في حين تراجعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل بنسبة 7 %.

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