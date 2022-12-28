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«الاستيطان والتهويد ».. الأرقام تفضح دولة الاحتلال

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«الاستيطان والتهويد ».. الأرقام تفضح دولة الاحتلال

«الاستيطان والتهويد ».. الأرقام تفضح دولة الاحتلال

«الاستيطان والتهويد ».. الأرقام تفضح دولة الاحتلال
١١:٠٤:٠٥ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أكد رئيس دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أمير داوود أن الاستيطان والتهويد هذا العام سجل أرقاماً مضاعفة مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال في تصريح له إن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم صادق على إقامة نحو 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في إطار 114 مخطط استيطاني تم المصادقة عليه العام الجاري، بالإضافة إلى المصادقة على إقامة نحو 3500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب بأن جيش الاحتلال استولى هذا العام على 15 ألف دونم من أراضي مدينة القدس، لضمها لمخططات الاستيطان التي باتت تحاصر الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة، بهدف تفتيتها وعزلها.

وأشار إلى أن جرافات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدمت 213 منزلاً ومنشأة فلسطينية العام الجاري، وهجَّرت مئات الفلسطينيين عن منازلهم، بعد هدمها أو الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

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وشهد العام الجاري تسارعاً في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية والقدس، من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي صادق على إقامة نحو 8500 وحدة استيطانية، والاستيلاء على أكثر من 100 ألف دونم، ضمن خطوات الضمِّ التي تستهدف الأرض الفلسطينية.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاستيطان دولة الاحتلال فلسطين

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