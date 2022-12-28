شاومي تكشف عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Redmi Note 12

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كشفت شركة شاومي الصينية أحدث إصداراتها في مجال الهواتف الذكية، وهو الهاتف الخامس في سلسلة ردمي نوت 12 Redmi Note 12 باسم Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

تصميم مختلف وتشباه مع هواتف Poco

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Speed مشابها لنسخة Pro، وفيه غيرت “ردمي” تصميم قسم الكاميرا الخلفية قليلًا ونقلت علامة Redmi من الأسفل إلى الأعلى، حسب “sawtbeirut”.

يبدو الهاتف الجديد مثل هواتف Poco، لذا لن يكون من المستغرب أن تطلقه الشركة تحت علامة Poco في بعض الأسواق خارج الصين، وتشترك نسخة Pro Speed تشترك مع نسخة Pro في الأبعاد وسعة البطارية، إلا أنه أخف قليلًا.

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مواصفات Redmi Note 12 Pro Speed Edition

يتميز الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل تردد قدره 120 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وحساس بصمة في زر جانبي. ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وبخلاف هاتف Redmi Note 12 Pro، الذي يعمل بواجهة المستخدم MIUI 13 المبنية على نظام أندرويد 12، يعمل الهاتف الجديد بواجهة المستخدم MIUI 14 المبنية على نظام أندرويد 13.

ويأتي باللون الأسود، والأزرق، والأخضر ويقدم ثلاث خيارات من الذاكرة: 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، و12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

ويباع الخيار الأول بسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا، وبسعر يعادل 260 دولارًا أمريكيًا للخيار الثاني، وبسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا للخيار الثالث.