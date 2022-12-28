تحذير طبي: اتباع نظام غذائي جديد في عام 2023 «ضار بالصحة»

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على خلاف ما جرت به العادة من إطلاق التحذيرات من خطر زيادة الوزن على الصحة، فإن الخبراء يحذرون من أن الشروع في إنقاص الوزن في عام 2023 قد يضر أكثر مما ينفع.

وتتعلق التحذيرات بما يعرف بـ “حمية اليويو”، والتي تعني كسب وخسارة الوزن بشكل متكرر، أو الحالات التي تطرأ فيها تغييرات كبيرة على عادات الشخص الغذائية بشكل شهري أو موسمي أو سنوي، إذ يشبه ما يحصل من ارتفاع وانخفاض مستمرين في الوزن ومن تذبذب في العادات الغذائية حركة اليويو.

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تسبب ضررًا أكثر من نفعها

ويقول الخبراء إن العديد من الخطط المشتركة لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل ويمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها. وأضافوا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى اتباع نظام اليويو، وفقدان العضلات ونقص المغذيات والتكيف الأيضي في نهاية المطاف، مما قد يؤدي إلى استعادة المزيد من الوزن على المدى الطويل.

ووجدت دراسة سابقة نُشرت في عام 2018، أن من المحتمل أن يموت من ينتهجون حمية اليويو في سن مبكرة أكثر بمرتين من أولئك الذين يحافظون على وزن ثابت.

وحذر الأطباء من أن الاختلافات المتكررة في الوزن وضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم تضر بالصحة بشكل خطير، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

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تقدير الذات

ووفقًا لاختصاصي التغذية، نيكولا لودلام-راين، فإنه “من الناحية النفسية، يمكن أن يكون ذلك ضارًا باحترام الناس لذاتهم، مما يجعل الناس يعتقدون أنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، وأن عليهم الامتثال لمثل المجتمع المتصورة وعلينا إجراء تغييرات في هذا الوقت”.

وأضاف: “الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا – ويجب علينا العمل على تقدير الذات لدى الناس من أجل إجراء تغييرات إيجابية على المدخول الغذائي، والتركيز على ما يجب أن نتناوله ونفعل المزيد، مثل زيادة السوائل والألياف، بدلاً من التركيز على التقييد”.

وينصح الخبراء بأنه يجب توخي الحذر قبل الاستثمار في أي شيء يزعم أنه يقدم حلًا سريعًا لفقدان الوزن.

وقالت أخصائية التغذية، مارسيلا فيوزا: “بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمثل العام الجديد فرصة جيدة لتحديد الأهداف والنوايا، بما في ذلك تحسين الصحة. ومع ذلك، فإن قرارات العام الجديد التي تركز على فقدان الوزن كنتيجة أولية يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتباع نظام يويو أو ركوب الوزن، مما قد يضر بالصحة”.

وأضافت “يمكن أن تكون النظم الغذائية ذات الدقة العالية للعام الجديد أيضًا محفزة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل ويمكن أن تؤدي إلى اضطراب الأكل”.