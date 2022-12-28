الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سر الرقم (9) في احتفالية غرفة مكة
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سر الرقم (9) في احتفالية غرفة مكة

سر الرقم (9) في احتفالية غرفة مكة

سر الرقم (9) في احتفالية غرفة مكة
٠٩:٥٢:٣٧ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تسائل البعض عن سر الرقم (9) الذي برز خلال الاحتفالية الثلاثية التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وكشف العرض عن وجود (٩) مسارات ترتكز عليها الاتفاقية، وهو ما يفسر سر الرقم خلال الاحتفالية، والتي  كان أبرزها:

1- المعارض والمنتديات.

2- محاضرات المستقبل.

3- ورش العمل.

4- حوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي.

5- حركة وفود الأعمال التجارية.

6-  مسار الدراسات والتقارير.

7- التدريب المتقدم.

8- حوارات مع قادة الأعمال.

9-  مسار الثقافة الإسلامية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبد الله صالح كامل أن الاتفاقية تستهدف توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلتا المدينتين المقدستين، ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كافة الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، فضلاً عن تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي، وإتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر، وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج لكافة مخرجات الشراكة عالمياً.

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وأضاف- حسب عكاظ- : هذه الشراكة الثلاثية ستقدم للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخماً كبيراً من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، محاضرات المستقبل، ورش العمل، حوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، حركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الغرفة التجارية الصناعية غرفة مكة

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