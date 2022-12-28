خبير قانوني يكشف التعديلات المقترحة على نظام القضاء

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كشف أستاذ القانون وقضاء التحكيم الدكتور عمر الخولي عن أن مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء يهدف إلى إقرار تعديل يتعلق بمسألة تنازع الاختصاص، أو ما يعرف بالتدافع السلبي أو التدافع الإيجابي.

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إرجاء مقترح تعديل المادة 27

يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الشورى الثلاثاء بإرجاء مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء، المختصة بعدم نظر قضية واحدة من جهتين عدليتين، تفادياً لتنازع الاختصاص، وذلك أثناء مناقشته للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء.

ويشرح الخولي في تصريحات إلى صحيفة “عكاظ”، معنى التدافع الإيجابي من الناحية القانونية بأنه “يتمثل في مطالبة أكثر من جهة قضائية التصدي بالفصل في النزاع على اعتبار أنه من اختصاصها الولائي”.

في المقابل، عرّف التنازع السلبي بأنه “تخلي أكثر من جهة قضائية عن نظر النزاع بمقولة عدم خضوع النزاع لولايتها”، موضحًا أنه في حالة التنازع السلبي تصدر كل من الجهتين القضائيتين حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص.

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نص المادة الـ27

وتنص المادة الـ27 على أنه “إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من 3 أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة.

كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى”.

وبعد طرح التقرير التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.