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«تهريب وسطو منظم».. الإرياني: إيران نهبت ثروات وآثار اليمن

«تهريب وسطو منظم».. الإرياني: إيران نهبت ثروات وآثار اليمن

«تهريب وسطو منظم».. الإرياني: إيران نهبت ثروات وآثار اليمن
٠٩:٣٨:٤٩ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، النظام الإيراني بتغيير الهوية الوطنية لليمن ومحو تاريخ الشعب اليمني ونهب الآثار اليمنية في المواقع التي يسيطر عليها الحوثي.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نحذر من تورط نظام الملالي في إيران، عبر أداته الحوثية، في عمليات نهب منظم للآثار في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهريبها للاتجار بها في الخارج، تحت غطاء مشاريع وهمية، ضمن مخططه لطمس المواقع الأثرية اليمنية، وتجريف الهوية الوطنية ومحو التاريخ اليمني”.

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وتابع الإرياني “نحمل سفارة طهران في العاصمة المختطفة صنعاء المسئولية الكاملة عن سلامة ومحتويات موقع “هران” الأثري التاريخي بمحافظة ذمار، والذي يعود لحقب تاريخية ممتدة من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بعصور الممالك اليمنية السبئية والحميرية، ويضم معالم ومقابر وقطع أثرية متنوعة وفريدة”.

وناشد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بإدانة ممارسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

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الكلمات الدلالية:
الإرياني الحوثي اليمن معمر الإرياني

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