أهم 10.. جريمة غامضة في القطيف تنهي حياة فتاة بالأسيد وإلزام مواطن برد 55 مليون ريال

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. «النيابة»: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال وتغريمه أكثر من مليونين لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.. المزيد هنا

مع موجة البرد.. «المسند» يكشف أهم أسباب تساقط الثلوج في الشتاء

كشف خبير الطقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن هناك أسبابًا أرصادية لتساقط الثلوج في فصل الشتاء ومع دخول موجة برد قوية على أجواء المملكة.. المزيد هنا

قبل صدور الترقيات.. «التعليم» تطالب منسوبيها أن يستعدوا بـ5 أمور

نبهت وزارة التعليم، جميع منسوبيها من المعلمين، بأن يستعدوا قبل صدور تعميم الترقيات بعدة أمور هي من أهم المتطلبات.. المزيد هنا

للمواطنين والمقيمين.. إطلاق «أبشر سفر» لحجز موعد قبل السفر إلى البحرين

أطلقت الإدارة العامة للجوازات “أبشر سفر” كخدمة جديدة، لتمكين المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى جوازات.. المزيد هنا

رسمياً.. البنك المركزي يعلن بدء تطبيق إصلاحات «بازل3 الأخيرة» بالمملكة في هذا الموعد

أعلن البنك المركزي, التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م.. المزيد هنا

«نهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر».. تنبيه عاجل من «الأزمات والكوارث» في مكة

أطلق مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، تحذيرًا للجميع بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول.. المزيد هنا

هزّت القطيف.. العثور على فتاة ووالدتها محروقتين بمادة الأسيد

في واقعة أثارت ضجة وصدمة كبيرة بين أهالي مركز أم الساهك، التابع لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية،.. المزيد هنا

«الصحة» تحذر من الخلطات الشعبية لعلاج السكري.. وتنصح بهذه الممارسات

حذرت وزارة الصحة، من خطورة الخلطات الشعبية في علاج مرض السكري… المزيد هنا

في حالة تغيير الآيبان البنكي في ديسمبر متى يصرف الدعم؟ حساب المواطن يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن آلية صرف الدعم في حالة تغيير الآيبان البنكي في ديسمبر الجاري والذي أوشك على الانتهاء… المزيد هنا

شاهد.. السلطات الإيرانية تجبر طائرة على الهبوط للقبض على عائلة لاعب إيراني معارض

أجبرت السلطات الإيرانية إحدى الطائرات على الهبوط في جزيرة كيش في الخليج الفارسي، أثناء توجهها إلى الإمارات.. المزيد هنا