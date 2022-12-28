«الجوازات» تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة في ملتقى أبشر الثامن 2022

تواصل – واس:

أطلقت المديرية العامة للجوازات في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، عدد 5 خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين، تمكنهم من تنفيذ خدماتهم إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

تطبيق المرحلة الأولى للخدمة

وأتاحت “الجوازات” عبر منصة “أبشر” خدمة “أبشر سفر”، للتسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق “أبشر أفراد” قبل عبور المنفذ، حيث ستصل رسالة للمسجلين في الخدمة في حال ازدحامه لتجنبه واختصار وقت العابرين، علماً بأن تطبيق المرحلة الأولى لهذه الخدمة سيقتصر على جوازات منفذ جسر الملك فهد الحدودي.

وتتيح الخدمة الثانية “سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني” للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

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خدمة تمكين المقيم

وتُمكّن خدمة “استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية” المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره، بينما جاءت خدمة “تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين” لتتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع إليها عند الحاجة.

كما تواصل الجوازات استقبال طلبات المواطنين من الفئة العمرية 21 عامًا فأكثر الراغبين في تجديد جوازات سفرهم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بعد أن تم تدشين الخدمة في النظام، وتتطلب زيارة إدارة جوازات المنطقة بعد الانتهاء من طلب تجديد جواز السفر، وذلك لفحص الجواز السابق.