تعرف على حقوقك وواجباتك عند شراء سيارة جديدة

تواصل – فريق التحرير:

بينت وزارة التجارة، عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحقوق والواجبات للمستهلكين، عند شراء سيارة جديدة.

“التجارة” توضح الحقوق والواجبات

وأوضحت الوزارة أن حقوق المستفيد عن شراء سيارة جديدة هي:

1- الحصول على فاتورة شراء

2- توفير كتيب الضمان والتعليمات الفنية بلغة عربية

3- إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة في شركة مختلفة عن الشركة الأم

وفي الوقت نفسه، أفادت الوزارة أن الواجب على المستفيد عند شراء سيارة جديدة هو قراءة وثيقة استلام السيارة والتأكد من مضمونها قبل التوقيع عليها.

وأشارت “التجارة” إلى ضرورة الاطلاع على دليل حقوق وواجبات المستهلك عبر الرابط ( هنا ).

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5 اشتراطات أساسية واجبة الحدوث

أوضحت وزارة التجارة، في وقت سابق، حقوق المستهلك، عند شراء سيارة جديدة، وذكرت أن هناك 5 اشتراطات أساسية واجبة الحدوث، وتعتبر من أهم حقوق المستهلك، وهي:

1- أن يكون السعر على السلعة شاملاً القيمة المضافة (السعر النهائي).

2- وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات المصنعة من 2015 وما بعدها.

3- توفير كتيبات ضمان المنتج، والتعليمات الفنية، مكتوبة باللغة العربية، وبصياغة واضحة ومفهومة.

4- الإفصاح بوضوح، على النافذة الجانبية للمركبة، وعن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها، وعن أي عيوب على السلعة.

5- الحصول على فاتورة الشراء.