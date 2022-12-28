مجلس النواب الأمريكي يحظر «تيك توك» من هواتف أعضائه

تواصل – وكالات:

أعلن مجلس النواب الأمريكي حظر تطبيق “تيك توك” من جميع هواتف أعضائه وموظفيه.

وجاء في رسالة لكاثرين سزبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في المجلس: “إشعار لجميع الأعضاء والموظفين، فوضت اللجنة الإدارية بمجلس النواب مكتب المدير الإداري للأمن السيبراني بالبدء في إزالة خدمة وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك، من جميع الأجهزة الخاضعة لسيطرة المجلس”.

اقرأ أيضًا:

اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين

حظر تنزيل تطبيق تيك توك

وأضافت، تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على موظفي المجلس تنزيل تطبيق “تيك توك” للهاتف المحمول على أي أجهزة محمولة في المجلس، ويجب إزالة التطبيقات المثبتة بالفعل “على الفور”.

وسبق أن حذرت سزبيندور، في أغسطس الماضي، من أن التطبيق يمثل خطرًا كبيرًا على المستخدمين.

وكتبت، في مذكرة أرسلتها إلى كل المشرعين والموظفين الذين لديهم هواتف محمولة تابعة لمجلس النواب: “لا يُسمح لموظفي مجلس النواب بتنزيل تطبيق (تيك توك) على أي أجهزة جوالة تابعة للمجلس”.

وأضافت: “إذا كان التطبيق مثبتًا على جهازك الخاص بالمجلس، فسيتم الاتصال بك لإزالته”.

اقرأ أيضًا:

ضربة موجعة للصين.. حظر «تيك توك» بمعظم الأجهزة الحكومية في أمريكا

تطبيق عالي الخطورة

وفي أغسطس الماضي، أصدر مكتب سزبيندور تحذيرًا لأعضاء مجلس النواب، وصف فيه «تيك توك» بأنه “تطبيق عالي الخطورة”، بسبب “افتقاره إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات العملاء”.

ويتعرض تطبيق مقاطع الفيديو القصيرةالساخرة، لانتقادات مستمرة من جانب السلطات الأمريكية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقام مدعي عام ولاية إنديانا الأمريكية دعوى على التطبيق، متهمًا إياه بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المقترح للأطفال.

وفي مارس الماضي، أعلنت 8 ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات “الضارة” لـ”تيك توك” على الأطفال، وتحفيزهم لتمضية مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.