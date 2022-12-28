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وفاة طبيبة مصرية بسكتة قلبية بعد مطاردة من الكلاب الضالة
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وفاة طبيبة مصرية بسكتة قلبية بعد مطاردة من الكلاب الضالة

وفاة طبيبة مصرية بسكتة قلبية بعد مطاردة من الكلاب الضالة

وفاة طبيبة مصرية بسكتة قلبية بعد مطاردة من الكلاب الضالة
٠٩:٠٧:٤٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

عاشت أسرة مصرية واقعة مؤلمة، بعد وفاة طبيبة من شدة الخوف على إثر مطاردة عدد من الكلاب الضالة لها في الشارع.

وحسب إعلام محلي، كانت الطبيبة تسير في أحد شوارع منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لكنها تفاجأت بهجوم الكلاب الضالة عليها ما أصابها بحالة من الخوف الشديد، التي أدت إلى إصابتها بسكتة قلبية ووفاتها في الحال.

وبدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بالمحافظة بلاغا يفيد بوفاة طبيبة بمنطقة حدائق الأهرام، حيث انتقلت قوة على الفور مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة الطبيبة “ن. س”، وبإجراء التحريات وسماع رواية شهود عيان من المارة تبين أن المتوفاة أُصيبت بسكتة قلبية جراء تعرضها لهجوم من الكلاب الضالة بشارع 18، وأثناء محاولتها الهرب سقطت مغشياً عليها ثم فارقت الحياة.

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وأكدت التحريات أيضاً عدم وجود أية شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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طبيبة كلاب ضالة مصر وفاة طبيبة

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