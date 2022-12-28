استشاري نفسي: 3 نصائح لمواجهة رهبة الاجتماعات
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج نصائح مهمة للوقاية من حالة الرهاب لدى البعض في الاجتماعات العامة.
وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصائح تعينك على تجاوز رهبة الاجتماعات أو رهاب الالقاء ما يلي:
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– لا تعطِ للحضور أكبر من قدرهم، وتذكر أنه مهما علَت مراكزهم يبقون بشر مثلك
– لا تتظاهر بمعرفة كل الاجابات، ليس عيباً أن تطرح السؤال على المجموعة: ما رأيكم؟ أو تقول: لا أعلم، دعونا نبحث عن اجابة
– ضع كوب ماء بقربك
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نصائح تعينك على تجاوز رهبة الاجتماعات أو رهاب الالقاء ما يلي:
-لا تعطِ للحضور أكبر من قدرهم، وتذكر أنه مهما علَت مراكزهم يبقون بشر مثلك
-لا تتظاهر بمعرفة كل الاجابات، ليس عيباً أن تطرح السؤال على المجموعة: ما رأيكم؟ أو تقول: لا أعلم، دعونا نبحث عن اجابة
-ضع كوب ماء بقربك
— د. محمد اليوسف (@Alyousef8) December 28, 2022