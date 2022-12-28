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استشاري نفسي: 3 نصائح لمواجهة رهبة الاجتماعات
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استشاري نفسي: 3 نصائح لمواجهة رهبة الاجتماعات

استشاري نفسي: 3 نصائح لمواجهة رهبة الاجتماعات

استشاري نفسي: 3 نصائح لمواجهة رهبة الاجتماعات
٠٨:٥٧:٢٧ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج نصائح مهمة للوقاية من حالة الرهاب لدى البعض في الاجتماعات العامة.

وقال اليوسف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصائح تعينك على تجاوز رهبة الاجتماعات أو رهاب الالقاء ما يلي:

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– لا تعطِ للحضور أكبر من قدرهم، وتذكر أنه مهما علَت مراكزهم يبقون بشر مثلك

– لا تتظاهر بمعرفة كل الاجابات، ليس عيباً أن تطرح السؤال على المجموعة: ما رأيكم؟ أو تقول: لا أعلم، دعونا نبحث عن اجابة

– ضع كوب ماء بقربك

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الكلمات الدلالية:
استشاري نفسي الاجتماعي الرهاب الاجتماعي قلق الاجتماعات

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