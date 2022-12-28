رسالة موجعة من رئيس وزراء بريطانيا لإيران: لسنا لعبة سياسية

تواصل – فريق التحرير:

أعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن رفض بلاده اعتقال مواطنيها من مزدوجي الجنسية في إيران، كوسيلة ضغط دبلوماسية.

لن نقبل باستغلال مواطنيننا

وشدد المتحدث على مطالبة إيران التوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية، وأضاف: “نقول دائما إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا… كوسيلة ضغط دبلوماسية ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى”.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي: “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين”.

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اعتقال 7 من مزدوجي الجنسية في إيران

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، يوم الأحد الماضي، عن اعتقال 7 مواطنين بينهم مزدوجو الجنسية “على صلة بالمملكة المتحدة” بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية، حسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأورد بيان الحرس الثوري أن: “أجهزة مخابرات الحرس الثوري اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة لهم، صلة بالمملكة المتحدة بينهم مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد”.