«زيلينسكي»: روسيا أطلقت سراح أكثر من 1450أسيرًا أوكرانيًا

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

جاء ذلك خلال خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة اليوم الأربعاء.

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سلسلة من عمليات تبادل الأسرى

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.

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آخر عملية لتبادل الأسرى

وفي أواخر نوفمبر الماضي، نفذت أوكرانيا وروسيا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرًا للطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جنديًا روسيًا كانوا رهن الأسر لديها.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على “تيليجرام”، إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديًا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.