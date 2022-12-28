الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«زيلينسكي»: روسيا أطلقت سراح أكثر من 1450أسيرًا أوكرانيًا
حيلة ذكية لصد هجوم الكلاب الضالة (فيديو)
وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وظائف لدى شركة نقل وتقنيات المياه الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم
مشهد عجيب.. لن تصدق كيف أصبحت شلالات نياجرا بسبب العاصفة الثلجية
خبير هندسي يكشف سبب ميل العمارة السكنية في مكة (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

«زيلينسكي»: روسيا أطلقت سراح أكثر من 1450أسيرًا أوكرانيًا

«زيلينسكي»: روسيا أطلقت سراح أكثر من 1450أسيرًا أوكرانيًا

«زيلينسكي»: روسيا أطلقت سراح أكثر من 1450أسيرًا أوكرانيًا
٠٨:٥٦:٥٠ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

جاء ذلك خلال خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 33 صاروخًا على أهداف مدنية في «خيرسون»

سلسلة من عمليات تبادل الأسرى

وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

ويُعتقد أن روسيا تحتجز الألوف من أسرى الحرب الأوكرانيين وإن كانت الأرقام الدقيقة غير معروفة.

اقرأ أيضًا:

إطلاق سراح 108 مجندات أوكرنيات في عملية تبادل للأسرى مع روسيا

آخر عملية لتبادل الأسرى

وفي أواخر نوفمبر الماضي، نفذت أوكرانيا وروسيا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرًا للطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جنديًا روسيًا كانوا رهن الأسر لديها.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على “تيليجرام”، إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديًا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.

الكلمات الدلالية:
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغزو الروسي لأوكرانيا تبادل الأسرى

مواد ذات صلة

المزيد
الإبراهيمي: أعتذر لشعب سوريا عن فشل مفاوضات جنيف

الإبراهيمي: أعتذر لشعب سوريا عن فشل مفاوضات جنيف

٠٣:٢٢ م، السبت، ١٥ فبراير ٢٠١٤
شاهد.. مفاجأة لنائب أسترالي حمَّل المسلمين «مذبحة المسجدين»

شاهد.. مفاجأة لنائب أسترالي حمَّل المسلمين «مذبحة المسجدين»

٠٣:٣٤ م، السبت، ١٦ مارس ٢٠١٩
العدل الأمريكية تخطط للتحقيق في جرائم شرطة شيكاغو ضد السود

العدل الأمريكية تخطط للتحقيق في جرائم شرطة شيكاغو ضد السود

٠٩:٥٦ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
الثورة السورية تكمل شهرها السادس.. والقتل سيد الموقف

الثورة السورية تكمل شهرها السادس.. والقتل سيد الموقف

١٠:٥٢ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *