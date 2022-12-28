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خبير هندسي يكشف سبب ميل العمارة السكنية في مكة (فيديو)
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خبير هندسي يكشف سبب ميل العمارة السكنية في مكة (فيديو)

خبير هندسي يكشف سبب ميل العمارة السكنية في مكة (فيديو)

خبير هندسي يكشف سبب ميل العمارة السكنية في مكة (فيديو)
٠٨:٤٢:٣٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الخبير الهندسي عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، أسباب ميل عمارة سكنية على مبنى آخر بجوارها، وسط المنطقة المركزية في حفاير مكة المكرمة.

عمارة مكة المائلة

وقال الخبير الهندسي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن ميل عمارة على التي بجوارها في مكة، غالبا يكون ميول المباني بسبب:

1- أخطاء في الأساسات تصميمية أو تنفيذية.

2- عدم الأخذ بتوصيات تقرير اختبار التربة.

3- خلخلة التربة تحت أساسات المبنى بسبب عامل خارجي مثل تسريبات أو حفر جوار المبنى.

4- أو غير ذلك.

أول تحرك رسمي تجاه العمارة السكنية المائلة في مكة

وكان المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامه زيتوني، أكد في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، بأن الأمانة قامت بالوقوف على المبنى.

وأضاف أن الأمانة قامت بالتعاون مع لجنة مكونة من عدة جهات مختصة، الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الآتي:

– الاطلاع على المبنى والكشف عليه.

– تمت عملية الإخلاء من كافة السكان احترازيا.

– وضع حواجز أمنية حماية للمارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى.

– الاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية خبير هندسي عمارة سكنية مائلة عمارة مكة

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