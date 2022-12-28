وظائف لدى شركة نقل وتقنيات المياه الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) ، عبر حسابها الرسمي على (لينكدإن)، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- المتحكم بالمشروع
Project Controller
المؤهلات و المتطلبات:
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- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال
- تنظيم المهام وتنفيذ السياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات
- تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة
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- تصعيد المشكلات لضمان إغلاق القضية / المشكلة بكفاءة وفي الوقت المناسب
- المساعدة في تطوير إجراءات ومعايير واستراتيجيات مراقبة المشروع بما يتماشى مع أفضل ممارسات WTTCO
- مراجعة الجدول الزمني المقدم من قبل مقاولي البناء من أجل تتبع تقدم المشروع مقابل الجدول الزمني المحدد
- التنبؤ بالمخاطر المحتملة للمشروع وتطوير خطة التخفيف من المخاطر بما في ذلك الحلول والتدابير الاستباقية
- تحديد الانحرافات عن تخطيط أعمال المشروع والتوصية بالتغييرات لتحسين أنشطة التقدم
2- مسؤول إدارة ومراقبة البرنامج
Program Management and Control Officer
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن سنتين في المجال
- تنظيم المهام وتنفيذ السياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات
- تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة
- تصعيد المشكلات لضمان إغلاق القضية / المشكلة بكفاءة وفي الوقت المناسب
- مراجعة خطة البرنامج السنوية للمساعدة والدعم في تنفيذ البرنامج وتنفيذه
- المشاركة في الاجتماعات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من أجل مواءمة تنفيذ البرنامج والمخرجات
- تتبع تنفيذ البرنامج مقابل الخطة المحددة والجدول الزمني والميزانية وصياغة المخالفات والانحرافات وفقًا لذلك
- جمع البيانات وصياغة التقارير الدورية فيما يتعلق بمرحلة البرنامج وتنفيذ المشاريع والنتائج المحققة وتصعيد النتائج لمزيد من التحليل.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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