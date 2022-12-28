وظائف لدى شركة نقل وتقنيات المياه الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) ، عبر حسابها الرسمي على (لينكدإن)، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- المتحكم بالمشروع