مشهد عجيب.. لن تصدق كيف أصبحت شلالات نياجرا بسبب العاصفة الثلجية

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أضفت العاصفة الثلجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، مشهدُا جماليًا على شلالات نياجرا الشهيرة.

وأظهر مقطع فيديو، ضبابًا متجمدًا وألواحًا من الجليد تغطي أجزاء من الوجهة السياحية الشهيرة على حدود ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية.

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المشهد الجليدي

وتشكل المشهد الجليدي بسبب العاصف الثلجية التي امتدت من كندا إلى الحدود المكسيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى درجات حرارة شديدة البرودة وعاصفة ثلجية مميتة في بوفالو بنيويورك- على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب شلالات نياجرا.

وبينما تسببت الثلوج في تجميد أجزاء من الشلالات، لكنها لم تتجمد تمامًا بسبب الحجم الهائل للمياه التي تتدفق – جنبًا إلى جنب مع الحركة المستمرة للسائل الهائج، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

ويتدفق 3160 طنًا من المياه فوق شلالات نياجرا كل ثانية – وفقًا لحديقة شلالات نياجرا الحكومية – بسرعة 32 قدمًا في الثانية. ويكاد يكون التجميد الكلي مستحيلًا، وفقًا لموقع السياحة “نياجارا فولز”.

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تجمد الشلالات خمس مرات في التاريخ

ووصل الجانب الأمريكي من الشلالات إلى نقطة التجمد خمس مرات في التاريخ عندما منع الجليد تدفق المياه إلى أعلى النهر – مما أدى بشكل فعال إلى إنشاء سد وتقليل حجم المياه، وفقًا للموقع.

وفي عام 1964، تم تركيب أذرع جليدية فولاذية لمنع تراكم الجليد الكبير.

في فصول الشتاء الباردة بشكل خاص ، يتشكل الجليد والثلج بشكل شائع فوق جزء من نهر نياجرا عند قاعدة الشلالات مكونًا “جسرًا جليديًا”.

وحتى عام 1912، كان السياح والسكان المحليون يعبرون النهر عبر الجسر الجليدي للحصول على منظر فريد للشلالات من الأسفل، مباشرة عند قاعدة المياه المتساقطة.

وكان الناس يفتحون أكواخًا منبثقة صغيرة على الجسر الجليدي، حيث يبيعون كل شيء بدءًا من الهدايا التذكارية لشلالات نياجرا إلى الويسكي غير المشروع، وفقًا لموقع “نياجرا فولز كندا السياحي”.

وحظرت السلطات المشي على الجسر الجليدي بعد وفاة ثلاثة أشخاص عندما انكسر الجليد في 4 فبراير 1912، وسقطوا في نهر نياجرا.

يعود الجسر الجليدي في معظم فصول الشتاء بسبب برودة المناخ في الشمال.