حيلة ذكية لصد هجوم الكلاب الضالة (فيديو)

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لجأ رجل إلى حيلة ذكية، لصد هجوم مجموعة من الكلاب الضالة، يبلغ عددها حوال 6 كلاب، حيث تكاثرت عليه وهو يقف وحده في منتصف الشارع.

قاوم مجموعة من الكلاب

وأظهر مقطع فيديو متداول على حسابات تويتر – وقيل إنه التقط في ولاية نيف شهير بدولة تركيا- رجلا يقف في منتصف الطريق، وفجأة ظهرت مجموعة من الكلان حاولت مهاجمته، فلجأ إلى حيلة ذكية، أن خلع معطفه وظل يقاوم الكلاب به، حتى هب أحد المارة لنجدته.

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انتشار الكلاب الضالة

وتنتشر الكلاب الضالة بكثر، في أكثر مدينة، حول العالم، ورغم محاولات الجمعيات والمؤسسات المتخصصة، تعقيم الكلاب وتطعيمها، للحيلولة دون زيادة أعدادها إلى حد كبير، وعدم السيطرة عليها.

أعمال تخريب في الشوارع

أظهرت مقطع فيديو، متفرقة، التقطتها كاميرات مثبتة في الشوارع، نشرت الشهر الماضي، تصرفات الكلاب الضالة تجاه سيارات متوقفة في الشوارع ليلا.

وعبثت الكلاب الضالة بسيارتين “ملاكي”، وتمكنت من إخراج الجزء الأمامي من واجهة السيارتين .

كما ظهرت أعداد كبيرة من الكلاب، وهى تحاول اختراق أحد إطارات السيارة التي ظهرت في الفيديو.