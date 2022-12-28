في حالة تغيير الآيبان البنكي في ديسمبر متى يصرف الدعم؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن آلية صرف الدعم في حالة تغيير الآيبان البنكي في ديسمبر الجاري والذي أوشك على الانتهاء.

وقال حساب المواطن، ردا على سؤال عبر حساب خدمة المستفيدين في هذا الشأن: “أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ ” 10 ديسمبر ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” فبراير “.

وأضاف حساب المواطن، ردا على سؤال المستفيد، أنه سيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحق” على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان

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حساب المواطن: 4 وثائق مطلوبة لإثبات الاستقلالية

الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل الوثائق المطلوبة لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحق لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم.. أنا بسجل في حساب المواطن وعقد الإيجار باسم الوالد هل يؤثر ذلك؟”.

وأجاب حساب المواطن بقوله إنه في حال كان المستفيد”فرد مستقل” لابد من رفع وثائق الإستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل وثائق إثبات الاستقلالية ما يلي: اقرأ أيضا: حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة

– صك الملكية للسكن

– تعريف سكن من الجامعات أو الكليات والمعاهد

– تعريف سكن من قطاع عسكري

– تعريف سكن من قطاع حكومي أوخاص.

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تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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