الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني
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وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

وزير العدل يدشن منصة مسؤول لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني
٠٨:٥٤:١١ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دشن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، منصة مسؤول، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وتطبيق السياسات والإجراءات والمعايير والضوابط وتعزيز الوعي لدى منسوبي الوزارة، ورفع مستوى المسؤولية لديهم، وتعزيز قيم المحافظة على الأصول المعلوماتية والتقنية للوزارة.

الموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات

وتعد “مسؤول”، منصة تعليم إلكتروني، تحوي أهم الموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات، وتتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث تعرض المحتوى التوعوي للمستخدم على شكل فيديوهات توعوية ثرية بالمعارف والنصائح.

دورات الأمن السيبراني

وتتيح المنصة لموظفي وزارة العدل، مشاهدات الدورات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومن ثم أداء اختبار إلكتروني، والحصول على شهادة إتمام البرنامج.

وتأتي منصة مسؤول في سياق التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، الذي يواكبه الاهتمام الكبير من قبل الوزارة بالأمن السيبراني.

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رؤية في تأهيل المحامي ودعمه

وأعلن الصمعاني، في وقت سابق الشهر الماضي، إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية.

وخلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.
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