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«المسند»: في فصل الشتاء.. كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة (فيديو)
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«المسند»: في فصل الشتاء.. كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة (فيديو)

«المسند»: في فصل الشتاء.. كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة (فيديو)

«المسند»: في فصل الشتاء.. كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة (فيديو)
٠٧:٠٨:٣٠ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبد الله المسند، إنه في فصل الشتاء كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة وبخاصة في المساء، لذا هناك مقولة: “السنة الدافية جافية”.

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السنة الدافئة

وأضاف لقناة “الإخبارية”: “لكن في الواقع السنة الدافئة، ليست جافة وقليلة الأمطار، بل كما هو في هذا العام سنة دافئة، إلى الآن لم نشعر بالبرد القارس كما تعودنا، ولكنها ليست جافية، الأمطار تسع حالات مضت والقادم بإذن الله متوقع أكثر”.

وبدأ فصل الشتاء في المملكة في 22 نوفمبر 2022، ليستمر لمدة 89 يومًا، وقد شهد حتى الآن هطول الأمطار الغزيرة، والتي سجلت أرقامًا قياسية في منسوبها هذا العام.

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