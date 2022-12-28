«الصحة» تحذر من الخلطات الشعبية لعلاج السكري.. وتنصح بهذه الممارسات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة الخلطات الشعبية في علاج مرض السكري.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: إن التحكم في السكري يبدأ من النظام الغذائي المتوازن، مع النشاط البدني المناسب، ولا تسمع لـ يقولون خابر لك خلطة تعالج السكري.

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وأكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد خلطات شعبية تعالج السكري بل تتسبب في أضرار صحية.

وشددت وزارة الصحة، على ممارسة الأنشطة الصحية كالرياضة والمشي وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف الطبيعية.

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