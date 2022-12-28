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تسلا تخرج من قائمة الـ10 الكبار وتخسر 717 مليار دولار
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تسلا تخرج من قائمة الـ10 الكبار وتخسر 717 مليار دولار

تسلا تخرج من قائمة الـ10 الكبار وتخسر 717 مليار دولار

تسلا تخرج من قائمة الـ10 الكبار وتخسر 717 مليار دولار
٠٧:٣٩:١٨ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت القيمة السوقية لشركة تسلا الأمريكية – التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك- وبلغت قيمتها 344.5 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة الـ 20 عالميا.

فقدت 68% من قيمتها

وخرجت تسلا، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات، من قائمة الشركات العشر الكبرى، حين فقدت الشركة 68% (716.5 مليار دولار) من قيمتها منذ مطلع 2022، لتبلغ 344.5 مليار دولار مقابل 1.06 تريليون دولار بنهاية 2021، حسب “الاقتصادية”.

وسجلت الأسهم عموما، وخاصة شركات التكنولوجيا تراجعات حادة،  إلا أن تراجعات سهم “تسلا” زادت حدتها مع إعلان إيلون ماسك عن شراء شركة تويتر، ما زاد المخاوف بعدم تفرغه لشركة السيارات الكهربائية الشهيرة.

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أسهم تسلا تتراجع

تراجع سهم شركة تسلا، أمس الثلاثاء، بنسبة 11.5% ليغلق عند 109.1 دولار، ليصبح السهم هو الأسوأ أداء خلال عام 2022 ضمن قائمة أعلى الشركات قيمة في العالم.

بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن تسلا ستستمر في وقف الإنتاج لمدة أسبوع في منشأتها في شنغهاي، في مواجهة صعود جديد من إصابات كوفيد 19.

فقد السهم نحو 69% من قيمته، منذ بداية العام الجاري،  أي تراجع بنسبة تعادل ضعف التراجع الذي شهده مؤشر “ناسداك”.

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