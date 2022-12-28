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«فهد الطبية» تحذر من تمدد الأوعية الدموية الدماغي: ليس لها أعراض وتؤدي للسكتة الدماغية
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«فهد الطبية» تحذر من تمدد الأوعية الدموية الدماغي: ليس لها أعراض وتؤدي للسكتة الدماغية

«فهد الطبية» تحذر من تمدد الأوعية الدموية الدماغي: ليس لها أعراض وتؤدي للسكتة الدماغية

«فهد الطبية» تحذر من تمدد الأوعية الدموية الدماغي: ليس لها أعراض وتؤدي للسكتة الدماغية
٠٦:٥٥:١٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أعراض تمدد الأوعية الدموية الدماغي، وعوامل خطورته على صحة الإنسان.

وكشفت المدينة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء،أن تمدد الأوعية الدموية الدماغي هو تضخم أو انتفاخ الأوعية الدموية في الدماغ، مع أن معظمها لا تتسبب في مشاكل صحية أو تظهر أعراضًا إلا أنها قد تتمزق في بعض الحالات مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ (سكتة دماغية نزفية)، وبالتالي يتطلب علاجا طبيًا فوريًا.

وأوضحت المدينة أعراضه والتي شملت:
– صداع قوي ومفاجئ.
– مشاكل الغثيان.
– تيبس الرقية.
– النوبات والقيء.
– مشاكل في الرؤية.
– فقدان الوعي.

هذه الفاكهة تخفّض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وأشارت إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في:
– التدخين.
– ارتفاع ضغط الدم.
– تقدم السن.
– استخدام المواد المخدرة .
– المشروبات الكحولية.
– تشوهات خلقية.
– تاريخ عائلي.
– بعض الأمراض الوراثية.

الكلمات الدلالية:
الأوعية الدموية الدماغ السكتة الدماغية فهد الطبية

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