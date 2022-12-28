دراسة: الوحدة تزيد من خطر الوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية والعيش وحيدًا يزيد من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

واستندت النتائج التي نُشرت في عدد يناير 2023 من مجلة “سيكوسوماتيك ميديسين” إلى مراجعة أجراها الباحثون لـ 35 دراسة أجريت في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا على مدى عقود عديدة. وكانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في أوروبا، وفقًا للدراسة.

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الوحدة والعزلة الاجتماعية

وخلص الباحثون إلى أنه “أثناء دعم مخاوف الصحة العامة المحيطة بالوحدة والعزلة الاجتماعية، تشير الدراسة إلى الحاجة إلى إجراء بحث دقيق في هذا المجال عبر مجموعة أكبر من المناطق الجغرافية”.

قال المؤلف الرئيسي روزين لونج، عالم النفس الإكلينيكي ومرشح الدكتوراه في جامعة ليمريك بإيرلندا: “اكتسبت عوامل الصحة الاجتماعية مثل الوحدة والعزلة الاجتماعية قدرًا كبيرًا من الاهتمام مؤخرًا وهي مهمة للتفكير فيها في سياق صحة القلب والأوعية الدموية”.

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تأثير الوحدة على طول العمر

وأضاف لونج في بيان صحفي للجامعة “ما لم يكن واضحًا هو إلى أي درجة تؤثر (الوحدة) على طول العمر الذي يعيشه الناس عندما تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وتابع، وفقٌا لوكالة “يو بي آي”: “وجدت مراجعتنا أن كل من هذه العوامل ذات أهمية حاسمة يجب مراعاتها في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يبدو أن زيادة مستويات الوحدة والعزلة الاجتماعية والعيش وحيدًا تؤدي إلى الوفاة المبكرة”.

وأشار لونج إلى أن هناك عدة أسباب على الأرجح لهذا، تتراوح من الدعم من شخص آخر إلى كيفية استجابة الفرد بيولوجيًا للإجهاد.