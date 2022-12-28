بسبب الضباب.. تصادم 200 سيارة على أحد الطرق في هذه الدولة (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أزمات تتوالى على الصين، فمع ارتفاع إصابات كورونا في العديد من المدن الصينية، تعاني الصين من موجة من التقلبات الجوية.

وتفصيلا، تسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بشرق الصين في حادث سير فوق جسر، تمثل في اصطدام أكثر من 200 سيارة.

وأوضحت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء على جسر ذي اتجاهين في مدينة تشنغتشو، وتسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة.

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في سياق آخر، وعلى صعيد إصابات كورونا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تنظر في فرض قيود على دخول المسافرين القادمين من الصين.

ونقلت «بلومبرج» عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية قلقة إزاء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، لافتة إلى أن واشنطن تدرس فرض تدابير وقائية تتعلق بفيروس كورونا على المسافرين القادمين من الصين.

كما نقلت «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، وجود مخاوف بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كورونا بالصين ونقص شفافية البيانات.

وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من الصين وتشديد الإجراءات الصارمة وقيود أدت إلى احتجاج الآلاف، بدأت السلطات الصحية الصينية في التساهل تجاه الجائحة وقررت إلغاء الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد ابتداءً من 8 يناير، مؤكدة بأنه ابتداءً من الشهر المقبل تكتفي السلطات الصحية بإظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم، بالإضافة إلى السماح تدريجيًا بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني.

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