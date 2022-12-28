«نهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر».. تنبيه عاجل من «الأزمات والكوارث» في مكة

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أطلق مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، تحذيرًا للجميع بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية.

وأوضح – حسب بيان على موقع تويتر- أن الحالة المطرية بداية من مساء يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

في السياق ذاته كثفت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية؛ تحسبًا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

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كما تضمنت التعليمات عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، والتعاون في ذلك من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتلافي الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن.