انطلاق خدمة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنازل عبر «تطبيق كريم»

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أعلنت وزارة الصحة، بدء خدمة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية من خلال طلب ممارس صحي يأتي للمنزل عبر تطبيق كريم.

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وأفادت الوزارة أن الخدمة التي انطلقت اليوم جاءت بمبادرة من تطبيق كريم، لسلامة وصحة المجتمع، مع طواقم وزارة الصحة.

طريقة طلب الخدمة إلكترونيًا

وأوضحت أن طريقة طلب الخدمة إلكترونيًا متاحة عبر الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق “كريم”

2- طلب سيارة تطعيم، من خلال الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء

3- وصول طاقم وزارة الصحة عبر سيارة “كريم”

4- تلقي التطعيم من قبل طاقم الصحة

لقاح الأنفلونزا متاح في هذه المدن

وأشارت “الصحة” إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متاح للطلب عبر تطبيق كريم من المدن التالية:

– المدينة المنورة

– الرياض

– جدة

– الدمام

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مخاطر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية

وكانت وزارة الصحة حذرت في وقت سابق، من أن الخطر الحقيقي للأنفلونزا الموسمية يقع على الفئات الأكثر خطورة، داعية إلى الحصول على اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى مضاعفات خطيرة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وعلى رأسها مضاعفات الجهاز التنفسي، (الالتهاب الرئوي)، مضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتة الدماغية)، حسب البيان.