وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقعها الرسمي للتوظيف ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير المشروع Senior Project Manager
الخبرات و المؤهلات:
- بكالوريوس في ( ادارة الاعمال / ادارة المشاريع) او تخصص مناسب.
- الخبرة 6 – 7 سنوات خبرة في مجال إدارة المشاريع.
- الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP).
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المهام الوظيفية:
- إدارة والرقابة والإشراف على تداول جميع الوثائق والنماذج الخاصة بالمشروع بما يتطابق مع منهجية مكتب إدارة المشاريع، والتأكد من أرشفتها بطريقة صحيحة وأمنة.
- إعداد التقارير الدورية لاداء المشروع وتقييم النتائج بما في ذلك الدروس المستفادة والتقارير الختامية.
- إدارة عملية المخاطرو العوائق للمشروع والإنشطه المتعلقة به، وفق المنهجية المعتمدة و التصعيد وفق التسلسل الاداري.
- بناء وإدارة علاقات فعالة وإستراتيجية مع العملاء، والعمل على تطويرها بصورة مستمرة. مراقبة وتحسين مستوى رضاء العملاء بالأساليب الفنية وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.
- إدارة والإشراف على تطوير أداء أعضاء فريق العمل للمشروع ، وتوجيه الدعم المستمر لهم، والمشاركة في تبادل المعرفة لجميع أعضاء فريق إدارة المشروع.
- الإشراف وإدارة التواصل الفعال بين أعضاء فريق البرنامج، وبين الجهات الخارجية والأطراف والإدارات المعنية.
- استكمال اجراءات ادارة المشاريع على نظام EPM و متطلبات التوثيق على النظام.
- المشاركة في تبادل المعرفة مع اعضاء الفريق وبقية مدراء المشاريع.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا)
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