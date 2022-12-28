وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقعها الرسمي للتوظيف ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير المشروع Senior Project Manager

الخبرات و المؤهلات:

بكالوريوس في ( ادارة الاعمال / ادارة المشاريع) او تخصص مناسب.

الخبرة 6 – 7 سنوات خبرة في مجال إدارة المشاريع.

الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP).

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في عدة مجالات

المهام الوظيفية:

إدارة والرقابة والإشراف على تداول جميع الوثائق والنماذج الخاصة بالمشروع بما يتطابق مع منهجية مكتب إدارة المشاريع، والتأكد من أرشفتها بطريقة صحيحة وأمنة.

إعداد التقارير الدورية لاداء المشروع وتقييم النتائج بما في ذلك الدروس المستفادة والتقارير الختامية.

إدارة عملية المخاطرو العوائق للمشروع والإنشطه المتعلقة به، وفق المنهجية المعتمدة و التصعيد وفق التسلسل الاداري.

بناء وإدارة علاقات فعالة وإستراتيجية مع العملاء، والعمل على تطويرها بصورة مستمرة. مراقبة وتحسين مستوى رضاء العملاء بالأساليب الفنية وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.

إدارة والإشراف على تطوير أداء أعضاء فريق العمل للمشروع ، وتوجيه الدعم المستمر لهم، والمشاركة في تبادل المعرفة لجميع أعضاء فريق إدارة المشروع.

الإشراف وإدارة التواصل الفعال بين أعضاء فريق البرنامج، وبين الجهات الخارجية والأطراف والإدارات المعنية.

استكمال اجراءات ادارة المشاريع على نظام EPM و متطلبات التوثيق على النظام.

المشاركة في تبادل المعرفة مع اعضاء الفريق وبقية مدراء المشاريع.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة في «كلية البترجي الطبية».. المسميات ورابط التقديم