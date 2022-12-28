في فصل الشتاء.. تعرف على الفوائد المذهلة لفاكهة اليوسفي

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ينصح خبراء الصحة بتناول فاكهة اليوسفي في فصل الشتاء، لفوائدها العديدة ودورها في زيادة المناعة ومقاومة البرد.

واليوسفي من الفواكه الشتوية التي تتمتع بمقدرة وضعها الله سبحانه وتعالى فيها وهي إذابة الفضلات المتبقية من أكل اللحوم، وتخفيض الكولسترول والدهون بالجسم، وتلعب دورا بارزا بإنقاص وزن الجسم، وهي أقوى من البرتقال في مقاومة الزكام، ورفع مناعة الجسم.

فوائد اليوسفي المذهلة

ومن فوائد اليوسفي أيضا “مفيدة للحساسية، وإذابة البلغم في التجاويف الأنفية، ويعمل اليوسفي كمضاد التهاب طبيعي للفطريات التي قد توجد بالأمعاء أو المعدة.

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ويوضح خبراء الصحة، أن قشرته كنز من كنوز الطبيعة يجب الاستفادة منه بأن: “نجففها ونسحقها بودرة ، ونضيف لكل ملعقة صغيرة من بودرة قشرة اليوسفي: ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة+ملعقة عسل كبيرة .. ونعجنهم ونأكلها على الريق ومن فوائد هذا المسحوق:

فوائد قشور اليوسفي

– رفع المناعة

– وزيادة قوة الجسم والذاكرة

– والتخلص من السموم

– تنظيف الكبد

– زيادة النشاط

– مقاومة البرد.

– مقاومة جرثومة المعدة

– معالجة أمراض القولون العصبي والتقرحات

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وفي وقت سابق، أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى علاقة قشر “اليوسفي” بتقليل تهيجات القولون العصبي ودهون الكبد.

وأكد “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن قشر اليوسفي لا يقلل تهيجات القولون العصبي، وليس علاجاً لدهون الكبد.

اليوسفي وعلاج القولون

جدير بالذكر أن من أعراض القولون العصبي:-

-ألم الشديد بمنطقة البطن

-التشنجات

-عادة ما يكون هناك مخاط في البراز.

-الشعور بالامتلاء والانتفاخ

-الغازات

-الإصابة بالإمساك والإسهال مع المناوبة بينهما

-الإصابة بالتهيج عند تناول أنواع معينة من الطعام

-عند الإصابة بالقولون العصبي النفسي يشعر المريض بالقلق والاكتئاب

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