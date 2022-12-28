وزير الداخلية: الوزارة قدّمت 350 خدمة إلكترونية استفاد منها أكثر من 26 مليون مواطنًا ومقيمًا

تواصل- واس:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، اليوم، حفل ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022 للتحول الرقمي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.



وكرم معاليه المتميزين من قطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، كما قام بتدشين عدد من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة، تضمنت خدمة تجديد الجواز السعودي والهويات الرقمية وخدمات التحقق من الوقائع الرقمية وخدمة استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية وخدمة تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين وخدمة أبشر سفر وخدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة للأفراد وخدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة أبشر أفراد وتطبيق أبشر داخلية وتحدي أبشر 2023 للإبداع والابتكار، إضافة إلى حزمة خدمات على منصة أبشر داخلية.

وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن تدشين هذه الخدمات والمبادرات ضمن منظومة “عالم أبشر” تؤكد استمرارية التطور التقني والتحول الرقمي لوزارة الداخلية، وتضاف إلى منجزاتها التقنية والتكامل الرقمي بين القطاعات، التي تمت بتوفيق الله ثم بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الحكيمة، ومتابعة سمو وزير الداخلية.



وأكّد سموه أن وزارة الداخلية شهدت تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، ومنسوبي الوزارة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.

عقوبات رادعة..صدور موافقة وزير الداخلية على ضوابط تنظيم استخدام المركبات في موسم الحج