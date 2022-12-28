الذهب يوقف سلسلة مكاسبة ويتراجع 0.5%

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خسر الذهب اليوم، بعد صعود لأعلى مستوى في 6 أشهر، مسجلا تراجعا في الأسعار، بسبب استقرار الدولار، واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1804.48 دولار للأوقية، بحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو، أمس الثلاثاء. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1811.60 دولار للأوقية.

وكان الذهب حقق ارتفاعا نحو 200 دولار، بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين، في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

الفضة تتراجع والبلاتين يرتفع وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.89 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1026.42 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1803.35 دولار للأوقية.

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ارتفاع مؤشر الدولار

سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا، اليوم، ووصل لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني مدعومًا بزيادة العائد على سندات الخزانة، بحسب “رويترز”.