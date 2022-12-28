الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الذهب يوقف سلسلة مكاسبة ويتراجع 0.5%
في فصل الشتاء.. تعرف على الفوائد المذهلة لفاكهة اليوسفي
لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا
«البيئة» تبدأ صرف تعويضات 2385 مزارعًا توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء
للمواطنين والمقيمين.. إطلاق «أبشر سفر» لحجز موعد قبل السفر إلى البحرين

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الذهب يوقف سلسلة مكاسبة ويتراجع 0.5%

الذهب يوقف سلسلة مكاسبة ويتراجع 0.5%

الذهب يوقف سلسلة مكاسبة ويتراجع 0.5%
٠٥:٥٢:١٠ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

خسر الذهب اليوم، بعد صعود لأعلى مستوى في 6 أشهر، مسجلا تراجعا في الأسعار، بسبب استقرار الدولار، واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1804.48 دولار للأوقية، بحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو، أمس الثلاثاء. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1811.60 دولار للأوقية.

وكان الذهب حقق ارتفاعا نحو 200 دولار، بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين، في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

الفضة تتراجع والبلاتين يرتفع

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.89 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1026.42 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1803.35 دولار للأوقية.

اقرأ أيضا:

أسعار الذهب تصعد بسبب هبوط الدولار

ارتفاع مؤشر الدولار

سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا، اليوم، ووصل لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني مدعومًا بزيادة العائد على سندات الخزانة، بحسب “رويترز”.

وارتفع مؤشر الدولار،0.1% وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلاً صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 103.44 في 14 ديسمبر.
الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب بدون مصنعية الذهب في السعودية الذهب في المملكة العقود الىجلة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الاثنين

موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الاثنين

٠٢:٢٨ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
طلبات بقيمة 40 مليار دولار على السندات الدولية للمملكة

طلبات بقيمة 40 مليار دولار على السندات الدولية للمملكة

١٠:٠٠ ص، الخميس، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧
“صدارة” توفر 20 ألف فرصة عمل مطلع 1437 وتسعى للتصدير

“صدارة” توفر 20 ألف فرصة عمل مطلع 1437 وتسعى للتصدير

٠٧:٣٩ م، الخميس، ٠٦ مارس ٢٠١٤
الذهب يهبط بعد ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أشهر

الذهب يهبط بعد ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أشهر

٠٨:٢٣ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *