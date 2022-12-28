للمواطنين والمقيمين.. إطلاق «أبشر سفر» لحجز موعد قبل السفر إلى البحرين

تواصل – فريق التحرير :

أطلقت الإدارة العامة للجوازات “أبشر سفر” كخدمة جديدة، لتمكين المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى جوازات جسر الملك فهد للمغادرة إلى مملكة البحرين.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، إن هذه الخدمة الأولى تأتي من بين 3 خدمات جديدة تم إطلاقها اليوم (الأربعاء) كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن المراحل التالية مستقبلا.

وكشف الرائد العتيبي -خلال حديثه إلى قناة «الإخبارية»- أن الخدمة ستعمل على إرسال رسالة إلى المستفيد لإبلاغه في حال وجود ازدحام على جسر الملك فهد، وتقليل وقت الانتظار، بحيث يعمد قائد المركبة الرئيسي إلى حجز موعد وإدراج كامل بيانات التابعين معه سواء من العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء.

«الجوازات»: تدشين خدمة «أبشر سفر» لحجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية (فيديو)

وأضاف: كما تم تدشين خدمة السداد للمدفوعات الحكومية داخل منصة «أبشر» لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي، بحيث تسهل على المستفيد عملية تجديد الجواز، بعد أن كان التسديد سابقا مقتصرا على القنوات البنكية، التي لاتزال مستمرة في ظل إطلاق خدمة السداد عبر «أبشر» كخيار للتسهيل على المواطنين.