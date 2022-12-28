قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا

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بطريقة غير متوقعة حاولت وكالة ناسا لفت انتباه العالم بمخاطر التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم حاليا، وقد تؤثر على مستقبل الكرة الأرضية.

ووثقت صورة متداولة، التقطتها طائرة تابعة لناسا مشاهد لقطع جليدية عائمة بخليج بافين على شكل نعش عائم مخيف، بالقرب من بيتوفيك، في غرينلاند، ما ينذر بمخاطر متزايدة تلف المستقبل المناخي في العالم.

ووفقا لناسا، فقد تم رصد اللقطة، في 17 يوليو 2022، أثناء مهمة لناسا تمت بالمشاركة مع علماء من جامعة تكساس لقياس ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي.

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أظهرت الملاحظات ترققا ملحوظا لجليد بحر القطب الشمالي في غضون ثلاث سنوات فقط، واستهدفت ناسا من خلال الصورة لفت الانتباه بشأن مخاطر التغير المناخي.

وعلى مدى العقدين الماضيين، فقد القطب الشمالي حوالي ثلث حجم الجليد البحري الشتوي، ووفقا للدراسات الحديثة فإن هذا الجليد سيكون أرق مستقبلا من التقديرات المحتملة له.

ووسط كل هذه التغيرات المناخية، تتواصل الجهود عالميا لاتخاذ خطوات من شأنها إنقاذ الأرض من الكوارث التي ستطالها في حال استمرار التلوث البيئي على ما هو عليه.

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