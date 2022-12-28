الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا
«البيئة» تبدأ صرف تعويضات 2385 مزارعًا توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء
للمواطنين والمقيمين.. إطلاق «أبشر سفر» لحجز موعد قبل السفر إلى البحرين
وزير الداخلية: الوزارة قدّمت 350 خدمة إلكترونية استفاد منها أكثر من 26 مليون مواطنًا ومقيمًا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي

الرئيسية

 /

منوعات

 /

قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا

قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا

قصة النعش العائم.. صورة مخيفة وثقتها ناسا
٠٥:٤٧:٢٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بطريقة غير متوقعة حاولت وكالة ناسا لفت انتباه العالم بمخاطر التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم حاليا، وقد تؤثر على مستقبل الكرة الأرضية.

ووثقت صورة متداولة، التقطتها طائرة تابعة لناسا مشاهد لقطع جليدية عائمة بخليج بافين على شكل نعش عائم مخيف، بالقرب من بيتوفيك، في غرينلاند، ما ينذر بمخاطر متزايدة تلف المستقبل المناخي في العالم.

ووفقا لناسا، فقد تم رصد اللقطة، في 17 يوليو 2022، أثناء مهمة لناسا تمت بالمشاركة مع علماء من جامعة تكساس لقياس ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي.

اقرأ أيضا:

«ناسا» تؤجل السير في الفضاء بسبب حطام صاروخ روسي

أظهرت الملاحظات ترققا ملحوظا لجليد بحر القطب الشمالي في غضون ثلاث سنوات فقط، واستهدفت ناسا من خلال الصورة لفت الانتباه بشأن مخاطر التغير المناخي.

وعلى مدى العقدين الماضيين، فقد القطب الشمالي حوالي ثلث حجم الجليد البحري الشتوي، ووفقا للدراسات الحديثة فإن هذا الجليد سيكون أرق مستقبلا من التقديرات المحتملة له.

ووسط كل هذه التغيرات المناخية، تتواصل الجهود عالميا لاتخاذ خطوات من شأنها إنقاذ الأرض من الكوارث التي ستطالها في حال استمرار التلوث البيئي على ما هو عليه.

اقرأ أيضا:

«ناسا» تبدأ ببناء تلسكوب فضائي لمراقبة الكويكبات المهددة للأرض

الكلمات الدلالية:
القطب الشمالي النعش العائم ذوبان الجليد ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
بعد نجاح حملة الـ 11 مليون دولار.. «أبوفلة» يكشف عن حملته القادمة

بعد نجاح حملة الـ 11 مليون دولار.. «أبوفلة» يكشف عن حملته القادمة

١٠:٠٨ م، الخميس، ٢٠ يناير ٢٠٢٢
بالفيديو.. حصان يلاحق سيارة إسعاف تحمل شقيقته المريضة

بالفيديو.. حصان يلاحق سيارة إسعاف تحمل شقيقته المريضة

٠٩:٠٢ ص، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠٢٢
للمرة الأولى منذ 2000 سنة.. مشهد غير مسبوق يظهر في دولة أوروبية

للمرة الأولى منذ 2000 سنة.. مشهد غير مسبوق يظهر في دولة أوروبية

٠٦:٣٦ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
بعد هدايتها.. فتاة أمريكية تكتب مقالاً بعنوان “الإسلام أنقذ حياتي”

بعد هدايتها.. فتاة أمريكية تكتب مقالاً بعنوان “الإسلام أنقذ حياتي”

١٢:٣٤ ص، الجمعة، ٠٢ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *