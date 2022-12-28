لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وفيما يلي التفاصيل والشروط الخاصة بالوظائف المتاحة:

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المسمى الوظيفي:

شريك أعمال رأس المال البشري.

المؤهلات والخبرات:

-الحد الأدنى من الخبرات خبرة عملية 6 سنوات

-المتطلبات الأساسية من المؤهلات العلمية.

– شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الموارد البشرية ومجالاتها أو ما يعادلها.

المهام والمسؤوليات:

– يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عن

– يقدم الدعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية

-يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة أو مدير عام الإدارة

– يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة

– يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات القطاع

– يعمل جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات لإجراء تقييمات منتظمة وإدخال تحسينات على نظام معلومات الموارد البشرية

– يعمل عن كثب مع الإدارة المعنية لتحديد احتياجات التدريب والتطوير من أجل تطوير الأدوات المناسبة لضمان استجابة كفاءات الموظفين لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

– يعمل عن كثب مع الإدارات لتحديد احتياجات القوى العاملة، لتطوير خطط التوظيف المناسبة التي تستجيب لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

– يقدم توصيات بشأن مختلف جوانب الموارد البشرية بناءً على الأدلة المستمدة من تحليل البيانات

– يمجع ويحلل البيانات المتعلقة بحالة الموارد البشرية متعددة الوظائف ويحدد المجالات الضعيفة والقوية للمساعدة في تحديد أولويات قضايا الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات

– تمثيل القسم في اجتماعات الموارد البشرية

– يتأكد من تنفيذ جميع مبادرات الموارد البشرية (الاستراتيجية، التشغيلية والثقافية والتغييرية) تأكد من أنها تساهم في تحقيق الإستراتيجية

-يعمل على تنفيذ استراتيجية الدائرة والتأكد من تقديم الدعم المناسب لضمان تحقيق النتائج المطلوبة

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عن الهيئة:

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).