الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
٠٤:٣٦:٢٥ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

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حملة وزارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط في مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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