ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

«الدفاع المدني»: لتجنب حوادث الفحم والحطب.. هذا ما عليك فعله

حملة وزارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط في مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اقرأ أيضًا:

حتى نهاية 2022.. المملكة تستورد أكثر من 135 ألف طن من الحطب والفحم

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.