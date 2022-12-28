«الجوازات»: تدشين خدمة «أبشر سفر» لحجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة “أبشر سفر” لتمكين المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال للمنافذ البرية، على أن تُطبّق المرحلة الأولى في منفذ جسر الملك فهد للمغادرين إلى مملكة البحرين.

اقرأ أيضًا:

خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة «أبشر»

المرحلة الأولى من الخدمة

وأضاف المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي لفضائية “الإخبارية”، أن هذه المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان عن المراحل التالية في وقت لاحق إن شاء الله.

وأوضح أن الخدمة الجديدية ستقوم بإيصال رسالة إلى المستفيد حول ما إذا كان هناك ازدحام على الجسر، وتقليل وقت الانتظار، بحيث يقوم قائد المركبة الرئيس من حجز موعد وإدراج كامل التابعين معه، سواء من الأقارب أو الأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

التطبيق بعد 3 شهور.. مصدر: أجهزة مسح ذكي للمسافرين بجسر الملك فهد

وأشار المتحدث إلى أنه تم تدشين خدمة السداد للمدفوعات الحكومية داخل منصة “أبشر” لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر، بحيث تسهل على المستفيد عملية تجديد الجواز، بعد أن كان التسديد سابقًا مقتصرًا على القنوات البنكية، التي لاتزال مستمرة في ظل إطلاق خدمة السداد عبر “أبشر” كخيار للتسهيل على المواطنين.