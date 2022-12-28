مشهد لا يُصدّق.. هذا ما فعلته العاصفة الثلجية في أحد المتاجر الأمريكية (فيديو)

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مع استمرار العاصفة الثلجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة منذ أيام، والتي امتدت من كندا إلى الحدود المكسيكية، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 62 شخصًا على مستوى البلاد، غطى الجليد على الأبنية والشوارع، وأصبح اللون الأبيض منتشرًا في كل مكان.

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صخرة جليدية

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة “اسوشيتد برس”، متجرًا محليًا على ضفة بحيرة ميشيجان بولاية ويسكونسن وكأنه تحول إلى صخرة جليدية.

وذكرت الوكالة أن العاصفة تسببت في رياح عاتية وأمواج ضخمة غطت المتجر المسمى بـ” سيمبلي اسكندنافيا” بالمياه، والتي تجمدت ليصبح المتجر مغطى بالجليد.

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إصابة حركة الحياة بالشلل

وتسببت العاصفة الثلجية، في تعطيل حركة السفر في جميع أنحاء البلاد. وتحدث هذه الظاهرة عندما ينخفض الضغط الجوي، ما يتسبب في تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح شديدة.

ويقول خبراء الأرصاد إن العاصفة ستخف حدتها خلال الأيام المقبلة، لكنهم نصحوا بتجنب السفر والتنقل حاليًا إلا في حالة الضرورة.