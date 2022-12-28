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تكلفتها 386 مليون ريال.. أمير منطقة عسير يُدشّن 26 مشروعًا بلديًا في عدد من المحافظات
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تكلفتها 386 مليون ريال.. أمير منطقة عسير يُدشّن 26 مشروعًا بلديًا في عدد من المحافظات

تكلفتها 386 مليون ريال.. أمير منطقة عسير يُدشّن 26 مشروعًا بلديًا في عدد من المحافظات

تكلفتها 386 مليون ريال.. أمير منطقة عسير يُدشّن 26 مشروعًا بلديًا في عدد من المحافظات
٠٤:١٢:٣٣ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل 26 مشروعًا بلديًا في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، شملت مدينة أبها ومحافظات بيشة وخميس مشيط وتنومة وأحد رفيدة و الواديين، إضافة إلى مراكز بحر أبو سكينة وصمخ والفرشة.

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أهم المشروعات الجديدة

وتتضمن المشروعات التي قدرت تكلفتها الإجمالية بـ (386.504 مليون ريال)، مبانٍ بلدية وحدائق عامة وساحات حضرية وفتح طرق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ حلول هندسية لبعض التقاطعات والجسور وتنفيذ جسور مشاة وتطوير وصيانة بعض الطرق.

وتسهم المشروعات المنفذة في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري ودعم المناشط الاقتصادية وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مُستدام.

وفي ذات السياق وقف سمو أمير منطقة عسير، ميدانيًا على مشروع طريق “مرحبًا ألف”، يرافقه وزير الشؤون البلدية وعدد من قيادات أمانة المنطقة، حيث تفقد مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز، كما يعتبر المشروع من أهم المشروعات البلدية كطريق محوري موازٍ لطريق أبها – خميس مشيط بطول 9.8 كم ووصلت نسبة الإنجاز الحالية حوالي 90%.

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