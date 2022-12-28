إعلان نتائج القبول النهائي في الدفاع المدني لرتبة جندي

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية.

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رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

وتتبع المديرية العام للدفاع المدني، وزارة الداخلية، وهي منوطة بحماية الممتلكات الحكومية العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين.

الشروط المطلوبة

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدمين لوظائف الدفاع المدني، وهي:

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