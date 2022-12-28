الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان نتائج القبول النهائي في الدفاع المدني لرتبة جندي
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إعلان نتائج القبول النهائي في الدفاع المدني لرتبة جندي

إعلان نتائج القبول النهائي في الدفاع المدني لرتبة جندي

إعلان نتائج القبول النهائي في الدفاع المدني لرتبة جندي
٠٤:٠١:٠٤ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية.

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رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

وتتبع المديرية العام للدفاع المدني، وزارة الداخلية، وهي منوطة بحماية الممتلكات الحكومية العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين.

الشروط المطلوبة

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدمين لوظائف الدفاع المدني، وهي:

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  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل، ونشأ على أراضي المملكة، ويستثني من نشأ مع والديه لخدمة الدولة في الخارج.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك، وغير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألّا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 39 وقت التقديم حسب بطاقة الأحوال.
  • أن تكون بطاقة الأحوال سارية.
  • ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية
  • ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في وظيفة عسكرية، وألا يكون قد سبق له الدراسة بإحدى الكليات العسكرية.
  • اجتياز اختبارات القبول والتقدم.
  • توفر المؤهل العلمي للوظيفة المتقدم لها.
  • ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

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