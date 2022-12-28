الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في «كلية البترجي الطبية».. المسميات ورابط التقديم
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وظائف شاغرة في «كلية البترجي الطبية».. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في «كلية البترجي الطبية».. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في «كلية البترجي الطبية».. المسميات ورابط التقديم
٠٤:٣٨:٠٦ م، الأربعاء، ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية البترجي الطبية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – عضو هيئة تدريس في برنامج الطب – الجراحة

المؤهلات والخبرات:

تعليم: حصل على دكتوراه / دكتوراه.
شهادة من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.
إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (يفضل خبرة في التدريس).
التدريب المعتمد في التخصص قيمة مضافة.
خبرة: 5-10 سنوات كحد أدنى من الخبرة المثبتة في نفس المنصب.
خبرة تعليمية واسعة في الدراسات العليا والجامعية.
خبرة في التعامل مع الواجبات الإدارية بكفاءة وفعالية.

2 – مساعد إداري

المؤهلات والخبرات:

تعليم: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الصحة من جامعة مرموقة.
التدريب المعتمد في التخصص قيمة مضافة.

3 – عضو هيئة تدريس في برنامج السنة التحضيرية – الكيمياء

المؤهلات والخبرات:

تعليم: حاصل على درجة الدكتوراه / بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة مرموقة في نفس التخصص.
التدريب المعتمد في التخصص قيمة مضافة.
خبرة: خبرة تعليمية واسعة في الدراسات العليا والجامعية.
خبرة في التعامل مع الواجبات الإدارية بكفاءة وفعالية.

4 – ضابط القبول والتسجيل

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / إدارة الصحة.
لغة: إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

طريقة التقديم

أوضحت الكلية أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

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وظائف شاغرة بـ «كلية البترجي الطبية» للعمل في عدة مدن

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