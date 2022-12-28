نبأ سار للملايين.. العلماء يبتكرون تقنية علاج جديدة لمرض السرطان

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توصل العلماء إلى طريقة علاج جديدة لمرض السرطان، عبر استخدام الحمض النووي لقتل الخلايا السرطانية.

وتم تجربة التقنية بنجاح على مرضى سرطان عنق الرحم البشري وخلايا سرطان الثدي، وكذلك خلايا الورم الميلانيني الخبيث في الفئران، بحسب صحيفة “ذا صن”.

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عصر جديد من عقاقير السرطان

ويقول الباحثون في اليابان، إن طريقتهم المتمثلة في استخدام زوج من الحمض النووي القاتل للسرطان على شكل مشبك شعر تم حقنه في الخلايا السرطانية لإثارة استجابة مناعية، تم اختبارها بنجاح في المعمل، ويمكن أن تبشر بعصر جديد من عقاقير السرطان.

ولم تقتل هذه الاستجابة الخلايا السرطانية فحسب، بل أدت أيضًا إلى منعها من النمو أكثر.

وتغلب الحمض النووي الاصطناعي الخاص بهم على مشاكل تمكن الأدوية من التمييز بين الخلايا السليمة والسرطانية في الجسم.

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تطوير أدوية جديدة للسرطان

وقال الباحث البروفيسور أكيميتسو أوكاموتو، من جامعة طوكيو: “اعتقدنا أنه إذا تمكنا من ابتكار عقاقير جديدة تعمل بآلية مختلفة عن الأدوية التقليدية، فقد تكون فعالة ضد السرطانات التي لم يتم علاجها حتى الآن”.

وأضاف: “النتائج أخبار جيدة للأطباء والباحثين عن اكتشاف الأدوية والمرضى، حيث نعتقد أنها ستوفر لهم خيارات جديدة لتطوير الأدوية”.