23 مليار ريال للبنية التحتية.. الكشف عن آخر تطورات وجهة «مسار» بمكة ونسبة الإنجاز (فيديو)

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كشفت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة “مسار” بمكة المكرمة، عن نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للوجهة، مؤكدة أنها بلغت حتى الآن 92%، مشيرة إلى أن تكلفة البنية التحتية بلغت 23 مليار ريال.

وأوضح أحدث تقرير للشركة حول مستجدات أعمال التطوير في وجهة “مسار” للربع الرابع من 2022، أن أعمال أنفاق المترو والجسور وصلت إلى 100%، فيما تجاوز إنجاز ممرات المشاة 58%، في حين تم إنجاز أكثر من 98% من تقاطعات الطرق، و93% في مواقف السيارات.

وأضاف التقرير: اكتمال إنجاز 91% من أعمال أنفاق الخدمات التي تخدم البنية التحتية للمشروع، وتجاوزت كذلك أعمال محطات المترو مراحلها النهائية بنسبة فاقت 99%.

المشروعات الفندقية في العاصمة المقدسة

كانت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ “مسار” قد أطلقت الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية في العاصمة المقدسة، بقيمة استثمارية تجاوزت 7 مليارات ريال لإنشاء سبعة أبراج فندقية.

وتقع المجموعة الفندقية بالمنطقة المركزية على بعد 500 متر عن ساحات الحرم المكي، وتشمل مولًا تجاريًا بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، إلى جانب محطة توقف لحافلات التردد.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة ياسر أبو عتيق أن وجهة “مسار” ستوفر مستقبلًا وخيارات متعددة للقادمين للعاصمة المقدسة، فضلًا عن تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن وجهة “مسار” ستمثل عند انتهائها معلمًا عصريًا، ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول العام 2030.

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