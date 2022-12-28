لمرضى السكري والقلب.. أفضل 5 أنواع من الشاي يُفضّل تناولها باستمرار

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كشف موقع everydayhealth عن 5 أنواع من الشاي مفيدة لمرضى السكري، والذين ينصحون دائمًا بالبعد عن تناول أو شرب أي مشروبات أو أطعمة فيها زيادة بنسبة السكر.

شاي الزنجبيل

كشفت بعض الدراسات أن شاي الزنجبيل يعمل على خفض نسبة السكر في الدم خلال الصيام، للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

الشاي الأخضر

كوب الشاي الأخضر والذي يحتوي على 28 ملجم من الكافيين، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويمنع خطر السمنة.

الشاي الأسود

يعمل الشاي الأسود على تحسين مقاومة الإنسولين في الجسم، ويساعد على تخفيف الاستجابة الالتهابية بالإضافة إلى تقليل امتصاص الكربوهيدرات، ومن ثم تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

شاي الكركديه

مريض السكر تزيد لديه احتمالية النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وشاي الكركدية يوفر فوائد عديدة لصحة القلب.

فتناول شاي الكركدية يوميًا يعمل على تقليل ضغط الدم الانقباضي لدى مصابي مرض السكري، فيحميهم بشكل كبير من أي مضاعفات للمرض.

شاي النعناع

يعمل شاي النعناع على خفض مستويات التوتر، وزيادة الشعور بالهدوء والاستقرار، وبالتالي يساعد على تحسين مستويات الجلوكوز في الدم، بعكس التوتر الذي يرفعها، ويجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.

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